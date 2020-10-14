Президент будет опираться на международное сообщество

Президент Сооронбай Жээнбеков будет опираться на международное сообщество. Об этом сообщает его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

По ее словам, парламент сегодня утвердил правительство страны. Указ главы государства о назначениях подписан.

«Это мы оцениваем как первые шаги по возвращению республики в правовое русло. Как известно,

Сооронбай Жээнбеков сегодня утром отправлял письмо в парламент с предложением пересмотреть вопрос утверждения на должность премьер-министра Садыра Жапарова с соблюдением всех требований законодательства», — напомнила Толгонай Стамалиева.

Она добавила, что президент отмечал: «В целях стабилизации ситуации в стране и признания нового премьер-министра другими государствами важно, чтобы все решения были легитимны и кандидатура была утверждена в строгом соответствии с законодательством».

Толгонай Стамалиева подчеркнула: президент будет опираться на все здоровые силы государства и поддержку международного сообщества.

Напомним, что сегодня нардепы повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент единогласно утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что вопрос отставки главы государства решится сегодня.