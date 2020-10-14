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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Я пока не в курсе. Премьер не знает, как будет решать вопросы зимнего периода

Вопросы осенне-зимнего периода будут обсуждаться на заседании правительства. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, он всего три дня в должности и пока не в курсе ситуации.

На вопрос о том, намерен ли он призвать митингующих на площади разойтись в связи с опасностью коронавируса, глава кабмина заявил, что сегодня встретится с ними.

Кроме того, по словам Садыра Жапарова, он собирается встретиться с министром здравоохранения и обсудить ситуацию с COVID-19.

Стоит отметить, что в стране началась вторая волна заболеваний. Цифры инфицированных вновь растут. В Кыргызстане за последние сутки выявили 330 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169292/
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