Я пока не в курсе. Премьер не знает, как будет решать вопросы зимнего периода

Вопросы осенне-зимнего периода будут обсуждаться на заседании правительства. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, он всего три дня в должности и пока не в курсе ситуации.

На вопрос о том, намерен ли он призвать митингующих на площади разойтись в связи с опасностью коронавируса, глава кабмина заявил, что сегодня встретится с ними.

Кроме того, по словам Садыра Жапарова, он собирается встретиться с министром здравоохранения и обсудить ситуацию с COVID-19.

Стоит отметить, что в стране началась вторая волна заболеваний. Цифры инфицированных вновь растут. В Кыргызстане за последние сутки выявили 330 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.