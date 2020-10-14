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Власть

Сооронбай Жээнбеков обратился к кыргызстанцам в связи с утверждением премьера

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня сделал обращение к кыргызстанцам по поводу легитимизации назначения на должность премьер-министра.

Он напомнил, что накануне избран торага Жогорку Кенеша. Теперь парламент сможет функционировать полноценно. Поэтому президент предложил парламенту рассмотреть вопрос утверждения на должность премьер-министра Садыра Жапарова с соблюдением всех требований законодательства.

Постановления Жогорку Кенеша были возвращены в парламент, так как они были приняты с нарушением законодательных норм.

«Для стабилизации ситуации в стране и признания нового премьер-министра другими государствами важно, чтобы все решения были легитимны, кандидатура премьер-министра была утверждена в строгом соответствии с законодательством. Надеюсь, что парламент поставит точку в этом процессе вокруг премьер-министра», — напомнил Сооронбай Жээнбеков.

«Пандемия коронавируса все также представляет угрозу для здоровья наших граждан. Зима уже на носу. Дети должны спокойно ходить в школу и учиться. Бизнес любит тишину. Мы обязаны создать для этого все условия. Призываю все стороны перейти от политиканства к созидательным действиям. Кыргызстан — правовое государство. Вопросы должны решаться только в рамках закона, а не путем давления. Призываю всех вас соблюдать закон. Проявим мудрость и преодолеем все трудности, сохраним единство народа Кыргызстана», — заключил президент.

10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169154/
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