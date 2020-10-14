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Власть

Сооронбай Жээнбеков просит парламент рассмотреть вопрос по Садыру Жапарову

Президент Сооронбай Жээнбеков предлагает рассмотреть вопрос по Садыру Жапарову на очередном заседании парламента.

По данным пресс-службы главы государства, он направил письмо спикеру Жогорку Кенеша Канатбеку Исаеву.

В нем говорится, что решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент в виду имеющихся нарушений законодательства.

Глава государства предлагает рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Жогорку Кенеша в установленном порядке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169147/
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