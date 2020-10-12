Омурбек Текебаев станет депутатом: нашелся свободный мандат

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев все-таки станет депутатом шестого созыва. Информацию 24.kg подтвердила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

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Она добавила, что такая передача абсолютно законна. Все решения судов по уголовному делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова отменил Верховный суд, а материалы направили на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам. То есть Омурбек Текебаев не имеет теперь статуса осужденного. Он проходит обвиняемым, но до вынесения обвинительного решения суда может быть депутатом.

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.