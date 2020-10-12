Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, подписан соответствующий указ.

«Решение обусловлено тем, что Жогорку Кенеш в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории столицы», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в связи с сохраняющейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, в соответствии со статьей 15, с пунктом 2 части 9 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики и статьями 3, 4, 7, 8 Конституционного закона Кыргызской Республики «О чрезвычайном положении» исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкека постановляется:

Ввести чрезвычайное положение на территории Бишкека на период с 20.00 12 октября 2020 года до 7.00 19 октября 2020 года.

Назначить заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева комендантом Бишкека, образовать комендатуру на территории города Бишкека для обеспечения режима чрезвычайного положения.

Напомним, приостанавливается деятельность политических партий, общественных организаций, массовых движений, самостоятельных объединений граждан, препятствующих нормализации обстановки.

Указ направляется в Жогорку Кенеш и вступает в силу с момента подписания.

Первый указ о введении ЧП был подписан президентом 9 октября, но не утвержден Жогорку Кенешем.