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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Правовой тупик. Провести экстренный национальный диалог предлагают активисты

Комитет гражданского контроля Кыргызстана, объединяющий более ста гражданских организаций и активистов, обращается с призывом к президенту Сооронбаю Жээнбекову, депутатам Жогорку Кенеша и политическим партиям начать открытый национальный диалог.

Национальный диалог — это сегодня единственный и реальный способ выхода из политического и правового коллапса.

«Вопросами диалога должны стать назначение повторных парламентских выборов, изменение выборных правил, прекращение преследований, угроз и насилия в отношения друг друга, выдвижение и утверждение кандидатуры технического премьер-министра, равноудаленного от всех политических партий. Первостепенной задачей национального диалога станут проведение повторных парламентских выборов, принятие мер в связи со второй волной COVID-19, решение вопросов, связанных с безопасностью, и слаженная работа всех органов для скорейшего возвращения к мирной жизни», — отмечают инициаторы мероприятия.

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Ситуация усугубляется тем, что президент страны, лишь де-юре сохраняющий свой статус, скрывается и безвольно уклоняется от реальных шагов по выработке согласованных решений. Жогорку Кенеш не в состоянии не только принимать решения, но даже собрать полноценный кворум для работы, а правительство ушло в отставку в самый ответственный момент, и теперь разные политические группы пытаются захватить пост премьер-министра.

Политическое противостояние тормозит жизнь страны и с каждым днем заводит всех в правовой и политический тупик.

В этой ситуации единственным и реальным способом выхода из ситуации является безотлагательный национальный диалог между всеми политическими и общественными группами, начиная с президента Сооронбая Жээнбекова.

Комитет гражданского контроля считает необходимым в сложившейся ситуации предложить свою гражданскую площадку для диалога и приглашает все политические партии, парламент и президента принять в нем участие.

На диалог также приглашаются все международные организации и зарубежные представительства в качестве наблюдателей, представители бизнес-сообщества и СМИ.

Инициаторы подчеркивают, что такая встреча должна быть организована в самое ближайшее время, и предлагают созвать национальный диалог 15-16 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168849/
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