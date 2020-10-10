Агрессия сторонников Садыра Жапарова на СМИ: ответ премьер-министра

Ни один факт коррупции, озвученный в СМИ, не останется без внимания. Об этом на пресс-конференции заявил одобренный депутатами парламента на посту премьер-министра Садыр Жапаров.

По его словам, все виновные вне зависимости от должности понесут наказание.

На вопрос о том, как будет обеспечиваться безопасность журналистов с учетом поступивших угроз, глава кабмина ответил: «Я видел, что «Азаттык» иногда накручивает факты. Ни на кого никакого давления не оказывалось. Возможно, люди говорят негативно о СМИ из-за фейковой информации».

Садыр Жапаров попросил СМИ объективно освещать вопросы коррупции. «Мне нужна ваша помощь. Вы должны освещать все вопросы коррупции. Были моменты, когда власть, вместо того чтобы поблагодарить Али Токтакунова, наоборот, его очернила. Я прошу вас все перепроверять и опираться на факты. Кто бы ни был, он понесет ответственность», — пообещал он.