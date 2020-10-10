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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Эркин Асрандиев и Кашкар Джунушалиев отказались работать с Садыром Жапаровым

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев подал в отставку.

В ходе внеочередного заседания Жогорку Кенеша теперь уже избранный премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что Асрандиев отказался работать в составе правительства. 

В аппарате кабмина подтвердили 24.kg эту информацию. Мирлан Бакиров также добавил, что Кашкар Джунушалиев написал заявление об отставке.

На внеочередном заседании в государственной резиденции «Ала-Арча» Жогорку Кенеш рассмотрел и утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168731/
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