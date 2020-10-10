Эркин Асрандиев и Кашкар Джунушалиев отказались работать с Садыром Жапаровым

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев подал в отставку.

В ходе внеочередного заседания Жогорку Кенеша теперь уже избранный премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что Асрандиев отказался работать в составе правительства.

В аппарате кабмина подтвердили 24.kg эту информацию. Мирлан Бакиров также добавил, что Кашкар Джунушалиев написал заявление об отставке.

На внеочередном заседании в государственной резиденции «Ала-Арча» Жогорку Кенеш рассмотрел и утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства.