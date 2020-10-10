Садыр Жапаров отказался от намерения национализировать «Кумтор»

Золоторудная компания «Кумтор» не будет национализирована. Об этом на внеочередном заседании парламента заявил Садыр Жапаров.

По его словам, в связи с истощением запасов золота на месторождении его не стоит национализировать.

«Я уже два года назад дал интервью, где отказался от требований национализировать месторождение, так как там закончился запас золота. Но правительство дало разрешение «Кумтору» освавивать новый участок. Получу информацию по этим участкам и после решу, что делать дальше», — сказал Садыр Жапаров.

На внеочередном заседании в государственной резиденции «Ала-Арча» Жогорку Кенеш рассматривает кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства.