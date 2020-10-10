Заместителем секретаря Совбеза назначен Жаныбек Капаров. Что о нем известно

Жаныбек Капаров назначен заместителем секретаря Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства освободил от должности секретаря Совбеза Дамира Сагынбаева и его заместителя Омурбека Суваналиева.

В 1992 году он окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В.И.Ленина. В 2001 году окончил с отличием общевойсковую Академию Вооруженных сил Российской Федерации. В 2004-м прошел курсы штабных офицеров НАТО. В 2010-м окончил с отличием Академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Прошел должности от командира роты до начальника управления — заместителя начальника Главного оперативного управления Главного штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики.

В 1993 и 1997 годы выполнял задачи по усилению таджикско-афганской границы в составе коллективных миротворческих сил в Республике Таджикистан.

С августа 2007 года по март 2009-го был начальником управления делами Министерства обороны Кыргызской Республики.

В марте 2009 года назначен на должность начальника Главного оперативного управления — первого заместителя начальника Главного штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики.

С 18 января 2012 по 03.2014-го — командующий Юго-Западным региональным командованием — замминистра обороны КР.

C 31 марта 2014-го по 5 ноября 2015 года — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

С 5 ноября 2015 по 11 мая 2016-го — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики.

Полковник. Награжден за безупречную службу и за образцовое выполнение служебных обязанностей медалью «Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн» II степени, а также медалями «За укрепление военного сотрудничества», «За отличие в воинской службе» II и I степеней и многими другими медалями.

Женат, воспитывает четверых детей.