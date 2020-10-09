Президент Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку. При каких условиях

Президент Сооронбай Жээнбеков сделал очередное обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейсz политической ситуацией в стране.

Он признал, что политическая ситуация в стране достигла критической точки и готов пойти на определенные шаги для ее урегулирования.

Должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность. Сооронбай Жээнбеков

Он отметил, что необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

Чтобы легитимизировать назначение нового кабмина и его членов, необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. Сооронбай Жээнбеков готов подписать его.

«Для исполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша», — сказал он.

Глава государства заверил, что намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения.

«Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло.

Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе», — заключил он.

После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики. Сооронбай Жээнбеков

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.