04:59
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Президент Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку. При каких условиях

Президент Сооронбай Жээнбеков сделал очередное обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейсz политической ситуацией в стране.

Он признал, что политическая ситуация в стране достигла критической точки и готов пойти на определенные шаги для ее урегулирования.

Должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность.

Сооронбай Жээнбеков

Он отметил, что необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

Чтобы легитимизировать назначение нового кабмина и его членов, необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. Сооронбай Жээнбеков готов подписать его.

«Для исполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша», — сказал он.

Глава государства заверил, что намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения.

«Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло.
Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе», — заключил он.

После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики.

Сооронбай Жээнбеков

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168408/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Президент готов к диалогу со всеми политическими силами, включая Садыра Жапарова
Сооронбай Жээнбеков не собирается уходить в отставку
ЦИК не собирается объявлять самороспуск. Все решения принимались коллегиально
Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с новым спикером парламента
Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент
Президент вновь призывает политические силы страны сесть за стол переговоров
Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с днем рождения
Беспорядки после выборов. Евросоюз сделал заявление
Президент призывает политиков сесть за стол переговоров. Еще один комментарий
Митинг сторонников Алмазбека Атамбаева завершился скандалом
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;события ночи в&nbsp;Бишкеке. Комментарий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий
Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент
Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с&nbsp;новым спикером парламента Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с новым спикером парламента
Новый спикер озвучил президенту предложения по&nbsp;выходу из&nbsp;ситуации Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
9 октября, пятница
04:53
Президент Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку. При каких условиях Президент Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку. Пр...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
00:14
Президент готов к диалогу со всеми политическими силами, включая Садыра Жапарова
8 октября, четверг
23:46
Сооронбай Жээнбеков не собирается уходить в отставку
23:42
Сторонники Садыра Жапарова не хотят уходить со Старой площади до его назначения
23:27
Пеший марш против ОПГ пройдет в Бишкеке
23:16
Тилек Токтогазиев согласен — избирать технического премьера должен парламент
23:03
Бардак после беспорядков. Кадровые скачки продолжаются