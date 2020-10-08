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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Глава КНБ Казахстана обсудил с Омурбеком Суваналиевым вопросы нацбезопасности

Состоялся телефонный разговор и. о. секретаря Совета безопасности Омурбека Суваналиева с председателем Комитета национальной безопасности Каримом Масимовым. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в ходе разговора обсуждались вопросы взаимодействия в плане обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также с транснациональными преступными группировками.

По словам Карима Масимова, совместная работа между спецслужбами двух братских стран будет продолжена в рамках партнерских договоров.

Глава КНБ РК выразил уверенность в том, что силовые и правоохранительные органы КР смогут нормализировать ситуацию и общественный порядок в короткий срок.

Отметим, после событий 5 октября разные политические группировки третий день не могут вернуть страну в правовое поле и делят портфели.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168394/
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