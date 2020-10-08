Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с новым спикером парламента

Сегодня остающийся де-юре легитимным президентом страны Сооронбай Жээнбеков провел телефонный разговор с вновь выбранным спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым. Информацию 24.kg подтвердила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

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«Сооронбай Жээнбеков, как я ранее говорила, проводит переговоры с представителями различных политических сил. Сегодня состоялся телефонный разговор с торага Жогорку Кенеша Мыктыбеком Юсуповичем», — сказала она.

По данным Толгонай Стамалиевой, глава КР пригласил спикера ЖК на встречу. «Сооронбай Жээнбеков возлагает надежду на то, что легитимный орган — Жогорку Кенеш — и он, как легитимный президент, ускорят процесс возвращения в правовое поле и выведут страну из режима ожидания», — заметила она.

Пресс-секретарь отметила, что глава государства подчеркнул: главная задача сейчас — вернуть ситуацию в правовое русло.

Сооронбай Жээнбеков готов подписать указы о новых кадровых назначениях.

«В ходе переговоров был затронут вопрос и об импичменте, который обсуждается в стенах парламента. Президент подчеркнул, что сейчас он видит важным вопрос, как я уже говорила, вернуть ситуацию в правовое поле, произвести кадровые назначения, выполнить свою миссию в рамках конституционных полномочий. После этого Сооронбай Жээнбеков готов обсудить этот и другие оставшиеся вопросы, в том числе касающиеся его самого», — проинформировала Толгонай Стамалиева.

Глава КР пригласил Мыктыбека Абдылдаева встретиться и за столом переговоров решить все вопросы.

Толгонай Стамалиева также добавила, что Сооронбай Жээнбеков никуда не уезжал — он находится в Бишкеке.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.