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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Кандидатуру Мыктыбека Абдылдаева одобрили на пост спикера Жогорку Кенеша

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассмотрел на заседании кандидатуру депутата Мыктыбека Абдылдаева на должность спикера парламента.

В отеле «Достук» проходит внеочередное заседание Жогорку Кенеша. Сообщается, что собралось 62 депутата. Они намерены рассмотреть два вопроса: кандидатуры спикера и премьер-министра.

Сегодня Жогорку Кенеш — единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167960/
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