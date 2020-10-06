Кандидатуру Мыктыбека Абдылдаева одобрили на пост спикера Жогорку Кенеша

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассмотрел на заседании кандидатуру депутата Мыктыбека Абдылдаева на должность спикера парламента.

В отеле «Достук» проходит внеочередное заседание Жогорку Кенеша. Сообщается, что собралось 62 депутата. Они намерены рассмотреть два вопроса: кандидатуры спикера и премьер-министра.



Сегодня Жогорку Кенеш — единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.