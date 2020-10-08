Импичмент президенту не объявили. Комментарий Мыктыбека Абдылдаева

Выдвинутый частью депутатов на пост спикера Мыктыбек Абдылдаев пояснил 24.kg, почему он не подписал документ об импичменте президенту Сооронбаю Жээнбекову.

По его словам, он не понял, что это за документ, и попросил время с ним ознакомиться. Поэтому не подписал его.

В Сети распространили видео, где Мыктыбек Абдылдаев уходит, его пытается остановить депутат Эльвира Сурабалдиева. Она просит поставить свою подпись или объяснить, почему он не хочет это сделать.

Но Мыктыбек Абдылдаев подчеркнул, что не отказывался. Он также рассказал, что не обоснованы и утверждения, будто несколько нардепов, в частности Торобай Зулпукаров и Асылбек Жээнбеков, передали ему доверенности на утверждение Садыра Жапарова в должности премьер-министра.

«Это не соответствует действительности. Они правда оставили доверенности, но ко мне они попали, когда меня избрали спикером. Они касались не Садыра Жапарова, а отставки Дастанбека Джумабекова и Кубатбека Боронова», — подчеркнул Мыктыбек Абдылдаев.

Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.