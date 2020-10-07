Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент

Двое депутатов Мыктыбек Абдылдаев и Айгуль Аскарова отказались подписывать импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом в Twitter написала нардеп Эльвира Сурабалдиева.
По ее словам, Искендер Матраимов, Торобай Зулпукаров, Асылбек Жээнбеков оставили доверенности на утверждение кандидатуры Садыра Жапарова в качестве премьер-министра и в качестве спикера Мыктыбека Абдылдаева.
«Абдылдаев отказался подписать документ об импичменте президенту Жээнбекову, как и депутат Айгуль Аскарова», — уточнила Эльвира Сурабалдиева.
Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.
Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.
Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.