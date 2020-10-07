22:27
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент

Двое депутатов Мыктыбек Абдылдаев и Айгуль Аскарова отказались подписывать импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом в Twitter написала нардеп Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, Искендер Матраимов, Торобай Зулпукаров, Асылбек Жээнбеков оставили доверенности на утверждение кандидатуры Садыра Жапарова в качестве премьер-министра и в качестве спикера Мыктыбека Абдылдаева.

«Абдылдаев отказался подписать документ об импичменте президенту Жээнбекову, как и депутат Айгуль Аскарова», — уточнила Эльвира Сурабалдиева.

Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168196/
просмотров: 3130
Версия для печати
Материалы по теме
Президент вновь призывает политические силы страны сесть за стол переговоров
Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с днем рождения
Депутат парламента объяснил, почему нельзя сейчас распускать состав ЦИК
Как войти в правовое поле: импичмент или добровольная отставка президента
Президент призывает политиков сесть за стол переговоров. Еще один комментарий
Жогорку Кенеш завтра предпримет попытку избрать и. о. премьера и нового спикера
Заседание Жогорку Кенеша под вопросом: депутаты разделились на две группы
Заявление Сооронбая Жээнбекова: Некоторые пытались незаконно захватить власть
Сооронбай Жээнбеков: Мы сделали все, чтобы выборы прошли справедливо и прозрачно
Сооронбай Жээнбеков проголосовал на парламентских выборах
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;события ночи в&nbsp;Бишкеке. Комментарий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий
Выборы-2020. В&nbsp;&laquo;Бутун Кыргызстане&raquo; прокомментировали итоги голосования Выборы-2020. В «Бутун Кыргызстане» прокомментировали итоги голосования
В&nbsp;Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
Карантина не&nbsp;будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к&nbsp;ответственности Карантина не будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к ответственности
Бизнес
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
7 октября, среда
22:05
Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался п...
22:02
Возбуждены уголовные дела на Асылбека Жээнбекова и Райымбека Матраимова
21:56
Пьяные провокаторы ворвались в штаб народных дружинников
21:46
Депутаты парламента опять не могут собрать кворум
21:36
Митинг у Дома правительства закончился. Участники расходятся