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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков подал в отставку

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков подал в отставку. Информацию 24.kg подтвердила депутат Айсулуу Мамашова.

По ее словам, Джумабеков сегодня не пришел на экстренное заседание в Дом кино, где его ждали 26 нардепов. Нет его и на встрече в отеле «Достук», где собрались 35 парламентариев. «Мне рассказали коллеги», — отметила Айсулуу Мамашова.

Чтобы принять отставку спикера, необходимо не менее двух третей голосов.

Напомним, 35 депутатов, которые собрались в «Достуке», дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Он был осужден и отбывал наказание в колонии. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.

Отметим, на сегодня Жогорку Кенеш — единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167957/
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