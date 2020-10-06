ЦИК приняла решение признать итоги выборов недействительными

ЦИК приняла решение признать итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 4 октября, недействительными. Информацию подтвердила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

По ее словам, обсуждался также вопрос о самороспуске. «Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — сказала Гульнара Джурабаева.

Отметим, что состав комиссии формирует Жогорку Кенеш согласно квотам представленных в нем фракций.

Минувшей ночью в городе произошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов.