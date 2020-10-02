Выборы-2020. Рабочая группа ЦИК рекомендует вынести предупреждение двум партиям

Рабочая группа ЦИК по соблюдению правил агитации и информированию выявила нарушения в действиях двух партий — «Кыргызстан» и «Мекенчил» и рекомендовала членам избирательной комиссии вынести им официальное предупреждение. Об этом 24.kg рассказал член группы Семетей Аманбеков.

По его словам, на одном из интернет-ресурсов появилась новость, что кандидат в депутаты от «Кыргызстана» Айтмамат Назаров (на тот период, когда он еще не вышел из списка. — Прим.24.kg) электрифицировал несколько сел.

«Назаров, будучи кандидатом, присвоил себе достижения Нацэнергохолдинга. Уполномоченная «Кыргызстана» сначала отрицала причастность политобъединения, утверждая, что ресурс самостоятельно поставил новость об этом, не согласовав со штабом партии. Но представители СМИ сообщили, что новость прислала PR-служба «Кыргызстана». В качестве доказательства они показали переписку с ней», — отметили в рабочей группе.

Он добавил, что информацию с ленты сняли, но у членов группы остался скриншот. В итоге было принято решение: рекомендовать ЦИК вынести партии официальное предупреждение за злоупотребление административным ресурсом.

Это может стать вторым предупреждением. По закону, если у партии два предупреждения, то ее снимают с гонки.

Но за пять дней до голосования ЦИК не уполномочена отстранять от участия в выборах ни политорганизацию, ни кандидатов, поэтому, думаю, вероятнее всего, ограничится предупреждением. Семетей Аманбеков

Он отметил, что рекомендовано вынести предупреждение и партии «Мекенчил». В социальной сети был распространен ролик с участием несовершеннолетних.

«Партия сообщила, что этот ролик им не принадлежит и они сами жаловались. Свердловское РУВД Бишкека сейчас разбирается», — сообщили в рабочей группе.

В Сети также появилась фотография ребенка, которого завернули во флаг «Мекенчила». Партия призналась в своей ошибке. В Баткенской области в горах выложена камнями надпись «Мекенчил» № 2». Это нарушение. По совокупности группа предложила вынести предупреждение.