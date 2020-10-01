Кабмин обеспокоен: новых случаев COVID-19 больше, чем внебольничной пневмонии

По сравнению с летними показателями количество новых случаев коронавирусной инфекции больше, чем внебольничной пневмонии. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Глава кабмина выразил обеспокоенность ростом новых случаев COVID-19.

«Если летом было больше внебольничной пневмонии, сейчас растет показатель заболеваемости коронавирусом. Это нас беспокоит. По данным Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 112 случаев инфицирования коронавирусом, 60 — внебольничной пневмонии. Я не хочу никого пугать, а хочу лишь обратить ваше внимание на ситуацию», — сказал Кубатбек Боронов.

Он призвал не поддаваться панике, как это было летом, если эпидемиологическая ситуация обострится. Необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.

Глава кабмина заверил: созданы все условия фармацевтическим компаниям для закупа лекарственных средств, чтобы не допустить спекуляции, нехватку медицинских препаратов.

«Мы на государственном уровне оказываем поддержку фармкомпаниям для поставки лекарств. Надеемся у них не будет срыва графика. В Фонде госматрезерва тоже пополняем запас лекарств по 65 наименованиям. Правительство всеми силами старается держать под контролем эпидемиологическую ситуацию», — сообщил Кубатбек Боронов.