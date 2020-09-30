Заражение COVID в регионах вызывает тревогу. В области поехали врачи из Бишкека

Группа врачей из Бишкека изучит эпидемиологическую ситуацию в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

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По ее данным, поручение дал премьер-министр Кубатбек Боронов на очередном заседании республиканского оперативного штаба.

«С каждым днем число зараженных COVID-19 увеличивается. Особенно нас беспокоит ситуация в Баткенской области. Для изучения в указанные регионы сегодня выезжает группа врачей, которой будет руководить замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев. Так как сейчас в столице ситуация относительно спокойная, силы специалистов необходимо направить в туда, где положение вызывает определенную тревогу. Нужно приложить все усилия для нормализации ситуации в Баткенской области и недопущения увеличения числа больных. Следут проанализировать складывающуюся ситуацию и выяснить, с чем связано повышение числа зараженных в этих регионах. Одной из превентивных мер по-прежнему является подворный обход с целью выявления зараженных коронавирусной инфекцией с возможностью госпитализации или определения на домашний карантин. Кроме того, прибывающие из Бишкека врачи проконсультируют своих коллег в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях», — сказал глава кабмина.

Он еще раз напомнил об ответственности руководителей областей за эпидемиологическую ситуацию в регионах.

«Каждый на своем участке должен вести четкую работу. В случае возникновения проблем или сложностей следует незамедлительно информировать республиканский оперативный штаб, а не ждать, когда начнется массовое заражение. Нельзя забывать и о проведении на постоянной основе разъяснительной работы среди местных жителей о необходимости соблюдения санитарных норм. Это в интересах самих же граждан», — заметил Кубатбек Боронов.

Он поручил предоставить к следующему заседанию штаба информацию о вакцинации населения от гриппа и ОРВИ, а также о переговорах по закупке вакцины от COVID-19.