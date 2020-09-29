Таможенный досмотр за 90 секунд. Как «Бир Бол» будет бороться с коррупцией

Полностью автоматизировать процесс досмотра товаров на таможенных пунктах пропуска и исключить человеческий фактор предлагает партия «Бир Бол» в своей предвыборной программе.

Как отметил кандидат от политорганизации Жодар Сайдилканов, предлагается на пунктах пропуска таможни на основе государственно-частного партнерства, без вложений государства, за счет инвестиций международных организаций установить информационно-досмотровые комплексы — 3D-рентгены, которые будут управляться операторами.

При этом последние будут находиться в едином диспетчерском центре, расположенном в Бишкеке, откуда будет произведен досмотр автомобиля.

«В то же время водители и операторы не будут иметь какого-либо контакта, что исключит возможность коррупционных рисков и других правонарушений», — сказал Жодар Сайдилканов.

Информационно-досмотровые комплексы будут отправлять в центр изображение и электронные декларации на каждую машину. Операторы после обработки отправляют их в базу данных.

«Более того, с помощью искусственного интеллекта, который будет также на службе операторов, станет возможным определить внутренний химический состав товара. Весь процесс досмотра займет всего 90 секунд. Водители автомобилей, минуя таможенные терминалы и получив документы, смогут свободно пройти границу», — подчеркнул кандидат в депутаты, добавив, что в течение следующих десяти дней водитель сможет оплатить налоги на таможенные сборы через банк.

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По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 29 сентября 2020 года.