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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Передумал. В ЦИК выясняют, исключать ли из списка «Бутун Кыргызстана» кандидата

Партия «Бутун Кыргызстан» направила в ЦИК уведомление об исключении из списка трех кандидатов.

Однако, в ходе обсуждения выяснилось, что один из кандидатов, Люшер Мусаев, сначала написал заявление о выходе, а потом передумал, о чем уведомил ЦИК. Он в списке на 19-м месте.

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров поинтересовался, почему партия его хочет убрать? Кандидат ответил, что подавал заявление.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев уточнил, когда Люшер Мусаев написал заявление о выходе. «Вчера», — отметил Люшер Мусаев.

На что Кайрат Осмоналиев задал вопрос, не передумает ли кандидат завтра снова участвовать в выборах. «Это не смешно, это ЦИК, а не цирк, это серьезный вопрос», — отметил он.

Члены ЦИК не приняли решение по данному вопросу, решили дождаться уполномоченного партии, чтобы выяснить, на основании чего они предлагают исключить кандидата. Кроме того, из списка предложено исключить Нурлана Мамытова и Айтбека Абдысатарова.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166857/
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