13:33
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Власть

Конфликт в Нагорном Карабахе. Посольство Азербайджана озвучило свою позицию

Власти Армении и Азербайджана объявили о вводе военного положения на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В регионе начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками.

Минобороны Азербайджана заявило, что Армения обстреляла населенные пункты в направлении Тертара, Джебраила и Физули, а азербайджанская армия начала полномасштабное контрнаступление для защиты мирного населения.

Армения заявила, что первым атаковал Азербайджан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаки.

Посольство Азербайджана в Кыргызстане озвучило свою позицию в связи с обострением ситуации.

По версии официального Баку, Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях. «Военные учения, проведенные там, следует рассматривать как очередную провокацию со стороны Армении. Азербайджан не прибегал ни к какой провокации. Азербайджан просто защищает свои интересы, поддерживает свою позицию и открыто проводит свою политику. Мы неоднократно заявляли, что Нагорный Карабах — исконная историческая азербайджанская земля, и это правда. Когда премьер-министр Армении говорит, что «Карабах — это Армения», это ложь. Когда я говорю «Карабах — это Азербайджан», это правда», — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии уточняют, что весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. «В четырех резолюциях Совета безопасности ООН говорится, что армянские вооруженные силы должны быть немедленно, полностью и безоговорочно выведены с оккупированных территорий. Около 30 лет эти резолюции остаются на бумаге. Около 30 лет в рамках Минской группы ведутся переговоры, а в результате Армения парализовала переговорный процесс, регулярно совершая военные провокации. Наряду с ООН все другие ведущие международные организации поддерживают нашу справедливую позицию. Азербайджанская армия на своей территории защищает территориальную целостность Азербайджана», — отмечается в заявлении диппредстваительства.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван рассматривает возможность официального признания независимости Нагорного Карабаха «широкомасштабными провокациями».

До распада СССР в 1991 году Азербайджан и Армения входили в состав Союза, однако Карабахский конфликт начался за три года до этого — в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе военного противостояния между двумя республиками в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. В 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ по мирному урегулированию этого конфликта во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

5 мая 1994 года при посредничестве России и Кыргызстана представители Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха подписали Бишкекский протокол, призывающий к прекращению огня в зоне конфликта.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/166787/
просмотров: 556
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке издана книга стихов дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой
Конфликт на границе Азербайджана и Армении: комментарий посольства в Бишкеке
День Республики отмечает Азербайджан. О дружбе с КР рассказал Гидаят Оруджев
Кыргызстан признает Нагорный Карабах в качестве неотъемлемой части Азербайджана
На деньги Азербайджана начали строить школу в жилмассиве «Кок-Жар»
Парк имени Гейдара Алиева и азербайджанская школа. На какой стадии проект
Стихи молодых кыргызских поэтов перевели на азербайджанский язык
Ильхам Алиев пригласил Сооронбая Жээнбекова в Азербайджан
Генсека ОДКБ обвинили в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году
Сбежали. Родственников экс-президента Армении объявили в розыск по СНГ
Популярные новости
Будет&nbsp;ли введен карантин после выборов? Ответ президента Будет ли введен карантин после выборов? Ответ президента
Заявление из&nbsp;камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к&nbsp;кыргызстанцам перед выборами Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и&nbsp;наземным транспортом Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и наземным транспортом
Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у&nbsp;избирателей. Почему? Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у избирателей. Почему?
Бизнес
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
29 сентября, вторник
13:26
Врача из Нооката, находящуюся в коме из-за COVID-19, переведут в Бишкек Врача из Нооката, находящуюся в коме из-за COVID-19, пе...
13:11
В Бишкеке задержали подозреваемого в изготовлении наркотиков
12:52
Конфликт в Нагорном Карабахе. Посольство Азербайджана озвучило свою позицию
12:41
Выборы-2020. В Оше представитель партии раздавал уголь избирателям
12:35
Врачу из Нооката, которая полгода находится в коме из-за COVID-19, окажут помощь