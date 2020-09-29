Конфликт в Нагорном Карабахе. Посольство Азербайджана озвучило свою позицию

Власти Армении и Азербайджана объявили о вводе военного положения на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В регионе начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками.

Минобороны Азербайджана заявило, что Армения обстреляла населенные пункты в направлении Тертара, Джебраила и Физули, а азербайджанская армия начала полномасштабное контрнаступление для защиты мирного населения.

Армения заявила, что первым атаковал Азербайджан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаки.

Посольство Азербайджана в Кыргызстане озвучило свою позицию в связи с обострением ситуации.

По версии официального Баку, Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях. «Военные учения, проведенные там, следует рассматривать как очередную провокацию со стороны Армении. Азербайджан не прибегал ни к какой провокации. Азербайджан просто защищает свои интересы, поддерживает свою позицию и открыто проводит свою политику. Мы неоднократно заявляли, что Нагорный Карабах — исконная историческая азербайджанская земля, и это правда. Когда премьер-министр Армении говорит, что «Карабах — это Армения», это ложь. Когда я говорю «Карабах — это Азербайджан», это правда», — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии уточняют, что весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. «В четырех резолюциях Совета безопасности ООН говорится, что армянские вооруженные силы должны быть немедленно, полностью и безоговорочно выведены с оккупированных территорий. Около 30 лет эти резолюции остаются на бумаге. Около 30 лет в рамках Минской группы ведутся переговоры, а в результате Армения парализовала переговорный процесс, регулярно совершая военные провокации. Наряду с ООН все другие ведущие международные организации поддерживают нашу справедливую позицию. Азербайджанская армия на своей территории защищает территориальную целостность Азербайджана», — отмечается в заявлении диппредстваительства.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван рассматривает возможность официального признания независимости Нагорного Карабаха «широкомасштабными провокациями».

До распада СССР в 1991 году Азербайджан и Армения входили в состав Союза, однако Карабахский конфликт начался за три года до этого — в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе военного противостояния между двумя республиками в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. В 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ по мирному урегулированию этого конфликта во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.