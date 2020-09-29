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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Врачу из Нооката, которая полгода находится в коме из-за COVID-19, окажут помощь

Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил срочно оказать необходимую помощь находящейся на протяжении шести месяцев в коме замглавного врача медцентра «Барын» в Ноокатском районе Мукарам Ураимовой. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, Минздраву нужно выяснить обстоятельства случившегося и изучить возможность доставки врача санитарной авиацией для прохождения дальнейшего лечения в одном из специализированных медучреждений Бишкека.

Кубатбек Боронов также отметил, что врачу должны выплатить соответствующие компенсационные выплаты.

Напомним, что Мукарам Ураимова во время первой вспышки пандемии COVID-19 одной из первых пошла работать в обсервацию, где заразилась коронавирусной инфекцией. Впоследствии было установлено, что ее легкие поражены на 80 процентов. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое, она подключена к аппарату искусственного дыхания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166781/
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