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Власть

Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом прибыл в Венгрию

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков и Виктор Орбан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне поздно вечером с официальным визитом прибыл в Венгрию. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, на летном поле международного аэропорта имени Ференца Листа города Будапешта была выстроена рота почетного караула, расстелена красная ковровая дорожка. Прибыв в Будапешт, Сооронбай Жээнбеков провел неформальный ужин с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«В рамках официального визита глава государства проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они подпишут совместную декларацию между Кыргызстаном и Венгрией о стратегическом партнерстве», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита состоится подписание меморандума о создании кыргызско-венгерского фонда развития и других документов о двустороннем сотрудничестве. С участием делегации Кыргызстана состоится церемония присвоения имени Чингиза Айтматова скверу в городе Будапеште.

В рамках официального визита Сооронбай Жээнбеков также встретится с президентом Яношем Адером и Председателем Национального собрания Ласло Кевером.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166728/
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