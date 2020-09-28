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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Баткене введен ряд ограничений: ситуация с коронавирусом тревожная

В Баткенской области введен ряд ограничений, сообщает республиканский штаб.

Такие меры приняты в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией на территории Баткенской области.

  • С 28 сентября временно прекращено движение транспорта между районами и областями, также городской общественный транспорт;
  • приостановлена работа скотных рынков;
  • в мечетях временно прекращено чтение пятничных молитв, рекомендуется ежедневные и пятничные молитвы читать в домашних условиях;
  • введен жесткий контроль соблюдения масочного режима.

Для граждан Узбекистана и Таджикистана, пересекающих границу КР в Баткенской области, необходимо наличие ПЦР-анализа с отрицательным результатом, полученного за последние три дня на момент прохождения КПП.

Главы районов, городов обязались ежедневно проводить рейды по выполнению санитарных требований в торговых центрах, магазинах, столовых, общественных местах, также усилить работу по проведению дезинфекции и принятию мер к нарушителям.

Поручено усилить контроль за соблюдением санитарных правил политическими партиями, масочного режима, социальной дистанции при проведении агитации, в случае выявления нарушения принять соответствующие меры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166613/
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