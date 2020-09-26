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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и наземным транспортом

Республиканский оперативный штаб на своем заседании утвердил алгоритм пересечения государственных границ Кыргызской Республики воздушным и наземным транспортом.

Согласно ему, пассажиры международных и внутренних авиарейсов обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Кроме того, у граждан будут проверять температуру, они будут заполнять соответствующие анкеты.

Кыргызстанцам, прибывающим на родину наземным транспортом, в случае отсутствия справки с результатами ПЦР-анализа будут проводить экспресс-тест.

Пассажиры без клинических проявлений далее могут продолжить свой маршрут. Лица с симптомами коронавируса будут направлены в обсервацию.

Граждане КР, прибывающие на самолетах, должны соблюдать все положенные нормы. Лицам, имеющим симптомы болезни, будут проводить ПЦР/экспресс-тест. До определения результатов анализа они будут находиться в обсервационных пунктах. Граждане без клинических проявлений 14 дней должны соблюдать режим самоизоляции.

Иностранным гражданам разрешается пересекать границу Кыргызстана только после определения результатов ПЦР-анализа в течение 72 часов.

Пункт алгоритма пересечения границ республики авиатранспортом вступает в силу через 10 дней, наземным — 26 сентября.

В ходе заседания первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков дал поручения профильным государственным органам строго выполнять утвержденный алгоритм.

Министерству здравоохранения даны поручения по ознакомлению соответствующих ведомств с утвержденным алгоритмом. В частности, совместно с местными органами власти поручено провести анализ эпидемиологической ситуации в регионах страны в связи с увеличением зарегистрированных случаев заболевания в отдельных районах республики.

«Необходим анализ эпидемиологической ситуации, в случае ухудшения необходимо принять меры по ее стабилизации. Вместе с тем важно оперативное и качественное выполнение поручений», — сказал первый вице-премьер.

Алмазбек Баатырбеков также поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, норм эпидемиологической безопасности в общественных местах, транспорте и помещениях.

Местным органам власти совместно с органами внутренних дел поручено усилить контроль за соблюдением гражданами, зараженными COVID-19, и их контактными лицами режима самоизоляции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166526/
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