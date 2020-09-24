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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Республика» отрицает, что занимается подкупом голосов

В штабе партии «Республика» прокомментировали информацию правоохранительных органов о фактах подкупа голосов в Кадамджайском районе.

«Мойдун Калыков, который на видеоролике передает деньги на дорогу участникам встречи в Кадамджае, не является ни начальником штаба, ни агитатором партии «Республика», — заявили в политорганизации.

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Там уверяют, что у подозреваемых в подкупе голосов нет ни трудовых, ни договорных, ни финансовых взаимоотношений.

«Мойдун Калыков является другом одного из кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. В ответ на приглашение на встречу в Кадамджае он по собственной инициативе организовал транспорт для своих односельчан», — сообщили в партии.

Напомним, что милиция зарегистрировала в ЕРПП факт подкупа избирателей. Отмечалось, что начальник штаба партии «Республика» по Кадамджайскому району на встрече с населением якобы раздавал деньги тем, кто пришел.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166279/
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