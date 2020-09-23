«Республика» № 14: Кыргызстану срочно нужны кардинальные реформы!

В городе Караколе в Иссык-Кульской области партия «Республика» провела встречу с избирателями. С обращением к каракольцам выступили кандидаты в депутаты Мирлан Жеенчороев, Руслан Казакбаев, Узарбек Жылкыбаев, Лейла Лурова и другие. ​



Депутат Жогорку Кенеша, экс-министр иностранных дел Руслан Казакбаев в своем выступлении отметил, что стране срочно необходимы кардинальные реформы. Он сообщил, что в этом году в бюджете страны ожидается дефицит от 35 до 50 миллиардов сомов.



«Необходимо срочно проводить кардинальные реформы и начать вести переговоры с внешними партнерами, чтобы привлечь долгосрочные дешевые кредиты. Также в срочном порядке нужно поддержать малый и средний бизнес, который больше всех пострадал из-за коронавирусной пандемии», — сказал Казакбаев.



На встрече также выступил лидер партии «Республика», депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев. Он отметил, что перед каждыми выборами появляются новые партии, однако «Республика» отличается от них тем, что у нее есть 10-летняя история с конкретными результатами, и в команде партии есть образованные и опытные кандидаты. ​

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«Мы обещали, что отменим доверенности на авто и уберем обязательный технический осмотр, который просто был кормушкой для посредников. И мы выполнили свои обещания! 4 октября состоятся судьбоносные выборы для нашей страны. Поддержите партию «Республика», у которой есть 10-летняя история успеха, профессиональные кадры и конкретные результаты», — сказал Жеенчороев.



Пакет реформ госуправления от партии «Республика» включает ликвидацию института президента, сокращение числа депутатов до 75, министерств — с 16 до 7, ликвидацию ГКНБ, АКС и прокуратуры. Политобъединение определило рабочие места и развитие бизнеса главным приоритетом: агрокредиты — до 5 процентов, госипотека — до 6 процентов, один налог вместо пяти и освобождение от налогов для медицины, образования, туризма и технологий. «Республика» предлагает ликвидировать все госкомпании, а вырученные средства направить на развитие малого и среднего бизнеса.

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