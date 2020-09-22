Выборы-2020. Реформы, казнь, люстрация. Что еще обещают партии

Политические партии продолжают презентовать свои программы. Среди популярных обещаний — сокращение числа депутатов, доведение судебно-правовой реформы до логического конца, борьба с коррупцией и оборотнями в погонах.

Суды должны быть справедливыми, СМИ — независимыми, парламент — продуктивным, экономика — стабильной. Эти обещания мы слышим каждые пять лет — от выборов до выборов. На деле уровень доверия к судам, как и к госорганам, остается низким. В рейтинге свободы слова за год Кыргызстан поднялся только на одну позицию и занял 83-е место. Депутаты не перестают быть объектом самой жесткой критики и насмешек, а экономику сотрясают кризисы.

24.kg продолжает изучать программы политорганизаций, баллотирующихся в седьмой созыв Жогорку Кенеша.

Конституцию под нож

«Биримдик» нацелена на евразийство как концепцию социальной, экономической и политической жизни общества. По мнению членов партии, эта идея способна объединить регионы, этносы и культуры, поскольку сотрудничество построено на интернационализме и дружбе народов.

Кроме того, партия придерживается цифровизации и электронного государства.

В «Мекеним Кыргызстане» предлагают модернизировать государственный аппарат: сократить штатную численность, устранить дублирование функций органов госуправления, избавиться от ненужных функций. Обещают сократить количество депутатов Жогорку Кенеша вдвое, что сэкономит бюджетные деньги.

На каждого члена парламента государство за полгода потратило почти в 170 раз больше, чем на медика.

Политобъединение также предлагает провести административную реформу, для чего требуется изменить Конституцию. «Мекеним Кыргызстан» заявляет, что объявит сбор подписей для проведения референдума по очередной перекройке Основного закона.

О переписывании Конституции говорят и в партии «Чон казат». Партийцы выступают за народовластие и хотят, чтобы общественный контроль осуществлял Народный курултай.

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В шестом созыве регламентировать работу этого института предлагали и сами нардепы. Говорилось о том, что курултай народа Кыргызстана следует проводить не реже одного раза в два года.

Члены политорганизации заявляют, что число народных избранников должно быть 70 человек и 35 из них должны избираться по одномандатным округам.

«Чон казат» объявила либеральную идеологию вредной и будет лоббировать принятие законов о конфискации имущества незаконного происхождения и люстрацию.

Конституционную перекройку хотят провести и в «Реформе». В политобъединении считают, что нужна «живая» Конституция. В «Реформе» также намерены разработать и принять Кодекс о выборах, который уберет барьеры и ограничения в виде порогов и залогов.

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Реформисты выступают за упразднение института президентства. В противном случае они предлагают существенно сократить полномочия главы государства, избирать которого должен Жогорку Кенеш. Партия за полный переход к парламентской форме правления и ликвидацию ГКНБ.

«Реформа» также за политическую децентрализацию через прямые выборы руководителей местного самоуправления.

О прямых выборах мэров городов заявляют постоянно. Это лозунг был визитной карточкой партий «Республика» и «Ата Мекен» в 2010 году.

На переписывание Конституции нацелена и «Республика». В парламенте, как считают республиканцы, нужно изменить систему назначения руководителей комитетов Жогорку Кенеша. Главы Минфина и МВД должны быть квотой оппозиции. «Республика» обещает, что граждане получат возможность уволить депутата за плохую работу. Лишиться мандата, по замыслу авторов инициативы, депутат сможет и за систематические прогулы, а голосование должно быть только по отпечатку пальцев.

Как и «Мекеним Кыргызстан», «Республика» настаивает на сокращении госаппарата. Обещает также настоять на ликвидации ГКНБ, АКС и прокуратуры. Часть функций последней хотят передать Минюсту.

Смертная казнь, мажоритарная система, судьи

О внесении изменений в Конституцию говорится и в предвыборной программе партии «Мекенчил».

Партийцы намерены вынести на референдум вопрос о форме правления. В топ-10 избирательного списка, напомним, идет депутата Курманкул Зулушев. В разгар пандемии коронавируса он инициировал очередную перекройку Основного закона и назначение плебисцита, чтобы граждане выбрали между президентской или парламентской формой правления. Широкая общественность и юристы подвергли идею резкой критике.

«В зависимости от волеизъявления и выбора народом системы правления мы составим и предложим проект Конституции», — говорится в программе партии.

В «Мекенчиле» считают, что необходимо сократить численность нардепов до 75 и вернуть мажоритарную систему выборов.

Кроме того, партия обещает добиться введения смертной казни для коррупционеров, казнокрадов, педофилов, судей.

Смертную казнь хотят ввести и для чиновников, прокуроров, членов правительства и президентов, изменивших своей присяге и предавшим государственные интересы.

Как такового политического блока нет в программе партии «Ыйман нуру». В этой политической организации решили сосредоточиться на судебной реформе. Для того чтобы ее завершить, в партии предлагают изменить Конституцию и законы «О дисциплинарной комиссии при Совете судей», «О статусе судей в КР», исключив из состава дисциплинарной комиссии представителей ЖК и президента, заменив последних представителями судов аксакалов.

«Партия добьется, чтобы претенденты на должность судьи имели обязательный стаж работы в правоохранительных органах и судах более 10 лет, безупречность и высочайший уровень юридических знаний и навыков», — сказано в программе.

Тему реформирования судов поднимают регулярно на выборах все партии, баллотирующиеся в парламент. Несовершенство отечественной Фемиды — излюбленный конек кандидатов.

Но суды остаются предвзятыми, а доверие к ним — низким.

Есть ряд предложений политического характера у партии «Ата Мекен». В частности, социалисты обещают реализовать проект «электронного правительства» и сделать кабмин компактным и оперативным, существенно сократить количество министерств и ведомств, внедрить механизмы аутсорсинга и государственно-частного партнерства.

Армию чиновников хотят в течение трех лет сократить на 30 процентов.

«Экономить, экономить и еще раз экономить» — основной тезис предвыборной программы «Ата Мекена». Переписывать Конституцию в партии не намерены, но обещают добиться проведения административно-территориальной реформы и наделить премьера реальными полномочиями, а президента сделать арбитром. Требуют снизить избирательный порог до трех процентов и создать в стране центр реформ и стратегического развития Кыргызстана.

Возвращение секретариата и административная реформа

Как и «Ата Мекен», заявляет о необходимости провести административно-территориальную реформу и партия «Замандаш». Однако никаких конкретных преобразований и механизмов она не предлагает, кроме усиления активности местных сообществ и сокращения чиновничьего аппарата.

32 тысячи госслужащих различного ранга на 6 миллионов населения, по мнению партии, перебор.

«Замандаш», как и «Биримдик», пропагандирует идею евразийства и обещает поднять статус страны в рамках интеграционного проекта. Каким образом, в программе не указано.

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Заговорили о необходимости создать государственную комиссию с участием общественности по выявлению причин беспомощности государства в борьбе с пандемией COVID-19 в партии. Не обошли вниманием в политобъединении избирательное законодательство. Хотят вернуть мажоритарную систему.

О сокращении числа депутатов до 40 человек говорят и в партии «Социал-демократы Кыргызстана». Тут тоже хотятпреференциальную избирательную систему, полагая, что народ вправе выбирать не только политические партии, но и определенных кандидатов. Кроме того, СДК предлагает переименовать аппарат президента в секретариат. Структура с таким названием существовала во времена президентства сбежавшего после 7 апреля 2010 года Курманбека Бакиева.

Будучи замглавы временного правительства Алмазбек Атамбаев заявил, что секретариат был антинародным органом и обозвал его геббельсовским.

Нет конкретных политических предложений у партии «Бир Бол». Члены политобъединения обещают превратить Кыргызстан в социально ориентированное, правовое, демократическое государство с равными правами и возможностями для всех граждан, где экономика креативная, а бизнес — развитый.

Хотят урезать чиновничий аппарат в партии «Кыргызстан». Обещают добиться для оставшихся госслужащих достойной зарплаты и создания системы отчетности.

В 2015 году партия «Кыргызстан» уже озвучивала аналогичные обещания. Ни одно из них не выполнено.

Партия «Ордо» озаботилась написанием государственной идеологии, ориентированной на исторические традиции, культурные ценности кыргызского народа и лучшие достижения мировой цивилизации. При этом призывает отказаться от навязанных извне либеральных лозунгов.

Из программных заявлений партий видно, что большинство не устраивает Конституция, и именно в ней — несовершенной и запутанной, как считают кандидаты, кроется корень всех проблем. Не нужен и депутатский корпус на 120 членов, как и выборы по партийным спискам. Политорганизации требуют вернуть избрание по одномандатным округам и перетряхнуть правительство по принципу: меньше чиновников — выше зарплата.

Дело за малым — реализовать обещанное. С этим в Кыргызстане всегда проблемы.