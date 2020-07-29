Кыргызстанцы считают самой коррумпированной Таможенную службу

По итогам первого полугодия 2020 года самым коррумпированным государственным органом кыргызстанцы назвали Таможенную службу. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Общий уровень коррупции в стране жители страны оценили в 20,4 балла. Это на 6,3 балла выше, чем по итогам 2019-го. При этом лидеры рейтинга коррумпированности при оценке ушли в минус.

Индекс доверия населения оценивали в баллах — от −100 до +100. Чем выше балл, тем больше доверия. Кыргызстанцам предлагали ответить на три вопроса: «Насколько вы доверяете определенному госоргану», «Как вы оцениваете уровень коррупции в нем» и «Как в целом оцениваете его деятельность».

Самым коррумпированным госорганом кыргызстанцы считают Таможенную службу (−15,4 балла). За полгода оценка улучшилась на 2,9 балла.

В тройке самых коррумпированных также Госслужба исполнения наказаний (-3,4 балла) и Государственная судебно-экспертная служба (2,8 балла).

Остальные ведомства с баллами выше пяти находятся в плюсе. Это значит, что население считает их менее коррумпированными.

По итогам первого полугодия 2020 года только местные государственные администрации смогли набрать 50,3 балла. По 49,5 балла у полномочных представительств правительства в областях и Госагентства по делам местного самоуправления.

Интересно, что в региональном разрезе в большинстве областей все же положительные показатели. Люди считают, что коррупция есть, но ситуация не такая сложная.

Самый низкий показатель по уровню коррумпированности в Бишкеке — лишь 3,5 балла.

Бишкекчане посчитали, что менее коррумпированы, чем остальные, мэрия города, Госагентство антимонопольного регулирования, Минкультуры, Госагентство по делам местного самоуправления, Госагентство по делам молодежи и спорта и Фонд обязательного медицинского страхования. В остальных ведомствах либо менее 20 баллов, либо показатели и вовсе ушли в минус.