Регламентировать работу народных курултаев предлагают депутаты

Регламентировать работу народных курултаев предлагают в Жогорку Кенеше. Депутаты Искандер Гайпкулов и Алмазбек Акматов вынесли на общественное обсуждение соответствующий проект закона.

Как отмечается в справке-обосновании, Конституция дает право гражданам проводить народные курултаи по вопросам, имеющим государственное и общественное значение.

«Решение народного курултая направляется в соответствующие органы в качестве рекомендаций. Порядок его проведения определяется законом, но в то же время нет нормативно-правового акта, регулирующего проведение народных курултаев в стране», — отмечается в документе.

Депутаты разработали законопроект, которым предусматривается порядок формирования и организации деятельности курултаев различных уровней, их компетенция и состав делегатов курултаев.

Решения курултаев направляются в соответствующие государственные и муниципальные органы в качестве рекомендаций.

Заседание Курултая народа Кыргызстана предлагается проводить не реже одного раза в два года, курултаи местного сообщества временными рамками не ограничены.

Финансирование организации и проведения Курултая народа Кыргызстана осуществляется за счет республиканского бюджета, местного сообщества — за счет средств соответствующих местных бюджетов.