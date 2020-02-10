10:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Регламентировать работу народных курултаев предлагают депутаты

Регламентировать работу народных курултаев предлагают в Жогорку Кенеше. Депутаты Искандер Гайпкулов и Алмазбек Акматов вынесли на общественное обсуждение соответствующий проект закона. 

Как отмечается в справке-обосновании, Конституция дает право гражданам проводить народные курултаи по вопросам, имеющим государственное и общественное значение.

«Решение народного курултая направляется в соответствующие органы в качестве рекомендаций. Порядок его проведения определяется законом, но в то же время нет нормативно-правового акта, регулирующего проведение народных курултаев в стране», — отмечается в документе.

Депутаты разработали законопроект, которым предусматривается порядок формирования и организации деятельности курултаев различных уровней, их компетенция и состав делегатов курултаев.

Решения курултаев направляются в соответствующие государственные и муниципальные органы в качестве рекомендаций.

Заседание Курултая народа Кыргызстана предлагается проводить не реже одного раза в два года, курултаи местного сообщества временными рамками не ограничены.

Финансирование организации и проведения Курултая народа Кыргызстана осуществляется за счет республиканского бюджета, местного сообщества — за счет средств соответствующих местных бюджетов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143080/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Выставить оценку работе Сооронбая Жээнбекова намерены участники курултая
В Кыргызстане разработали закон, который регламентирует работу курултаев
Народный курултай начинает сбор подписей для проведения референдума
Азимбек Бекназаров обвиняет власти страны в бездействии
В Бишкеке пройдет второй народный курултай
Народный курултай требует проверить богатства экс-президента Алмазбека Атамбаева
Единство народа, созидание и социальные вопросы. Что обсудили на курултае
Право на проведение народных курултаев надо узаконить. Создана рабочая группа
Итоги курултая: позиции определены, время действовать
Курултайдын жыйынтыгы. Делегаттар экс-президентке кылмыш иши козголсун дешет
Популярные новости
США разработали новую стратегию по&nbsp;Центральной Азии США разработали новую стратегию по Центральной Азии
В&nbsp;Араване местные чиновники открыто берут вторых жен. Никто на&nbsp;это не&nbsp;реагирует В Араване местные чиновники открыто берут вторых жен. Никто на это не реагирует
Вдвое вырастут оклады младшего обслуживающего персонала в&nbsp;Кыргызстане Вдвое вырастут оклады младшего обслуживающего персонала в Кыргызстане
Вице-мэр Бишкека&nbsp;&mdash; злой полицейский. Депутат потребовала наказать чиновника Вице-мэр Бишкека — злой полицейский. Депутат потребовала наказать чиновника
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
10 февраля, понедельник
10:00
Выборы-2020. Партии начали срочно перекрашивать, как старые заборы к празднику Выборы-2020. Партии начали срочно перекрашивать, как ст...
09:43
Число выздоровевших после заражения коронавирусом в три раза больше умерших
09:36
Регламентировать работу народных курултаев предлагают депутаты
09:24
За плохую работу сотрудники Финпола получили дисциплинарные взыскания
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
9 февраля, воскресенье
21:42
«Эмоциональную» куртку с экраном на спине представила компания Ford