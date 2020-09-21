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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Местные власти обязали следить, чтобы партии не собирали больше 50 человек

Политические партии должны понимать свою ответственность и обеспечивать соблюдение масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований в период проведения агитационной кампании. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов сказал на заседании республиканского оперативного штаба.

По его словам, участники выборного процесса — политические партии и избиратели — должны понимать, что в стране эпидемиологическая ситуация остается непростой и поэтому необходимо соблюдать меры безопасности.

«В последнее время во многих странах мира сообщается о росте выявленных случаев коронавирусной инфекции. Игнорирование таких санитарных правил, как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, и рекомендации не проводить мероприятия с участием большого количества людей можно рассматривать как безответственность», — заявил Кубатбек Боронов.

Кубатбек Боронов поручил органам местного самоуправления и профильным госорганам дополнительно провести работу со штабами политических партий о необходимости соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических правил, а также усилить контроль за соблюдением ограничений на организацию мероприятий с участием более 50 человек.

В ходе заседания также обсуждались складывающаяся эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в странах ближнего и дальнего зарубежья и меры для улучшения эпидемиологической ситуации в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165875/
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