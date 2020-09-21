Выборы-2020. Премьер-министр поручил провести расследование инцидента в Араване

Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил руководству МВД провести в кратчайшие сроки расследование произошедшего инцидента в Араванском районе Ошской области.

Глава правительства отметил, что виновные лица должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством страны.

Местным органам власти поручено провести разъяснительные работы среди населения в Араванском районе.

Напомним, 20 сентября в Араване произошла драка между сторонниками и кандидатами партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Двенадцать человек госпитализировали, один получил различные травмы, но лечится амбулаторно. Кроме того, причинен материальный ущерб владельцам пяти автомобилей. Факт зарегистрировали в ЕРПП, назначена судебно-медицинская экспертиза.