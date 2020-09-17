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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Бескомпромиссная борьба с коррупцией будет продолжена

«Бескомпромиссная борьба с коррупцией будет продолжена», — заявил Сооронбай Жээнбеков сегодня на очередном заседании Совета безопасности.

На заседании рассматриваются два вопроса — подведение итогов работы правоохранительных органов по борьбе с коррупционными проявлениями в республике, а также проект новой Государственной стратегии на 2021–2024 годы по противодействию коррупции в Кыргызстане и ликвидации ее причин.

В своем выступлении глава государства напомнил, что в феврале 2018-го на заседании Совета безопасности было объявлено о бескомпромиссной борьбе с коррупцией.

«С тех пор борьба с коррупцией находится на особом контроле. Мы провели три заседания Совета безопасности по этому вопросу. В январе этого года мы заслушали информацию руководителей государственных органов о реализации решений Совета безопасности. Борьба с коррупционерами охватила все уровни государственного управления», — отметил президент.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что руководители ряда госструктур подверглись суровому наказанию за ненадлежащую реализацию антикоррупционных мер, предложенных Совбезом.

«Некоторых уволили. Несколько высокопоставленных чиновников были привлечены к ответственности, включая суровые уголовные наказания. Раскрыты многие коррупционные схемы, пресечена деятельность целых коррумпированных преступных группировок в сфере государственных закупок, фискальных, судебных, правоохранительных органах, в органах, осуществляющих лицензионно-разрешительную деятельность, а также в сфере управления государственным и муниципальным имуществом», — подчеркнул президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что наказание тех, кто хочет разбогатеть за счет государства и граждан, является требованием общества, напомнив, что выполнение всех решений Совета безопасности находится под его особым контролем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165477/
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