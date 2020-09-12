Сооронбай Жээнбеков: Искоренить коррупцию можно только через цифровизацию

«Мы не можем остановить коррупцию, сажая всех в тюрьму или заменив руководителей там, где существует коррумпированная схема. Только через цифровизацию мы можем поставить надежный заслон коррупции», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио».
По его словам, средства на цифровизацию есть и предоставляются в полном объеме.
«Во время поездок по столице, а также по регионам я предъявляю чиновникам жесткие требования в этом направлении. Теперь, самое главное, соответствующие госорганы и органы местного самоуправления должны выполнить свои задачи. Везде — и в городах, и в селах мы требуем выполнения данной задачи. Есть определенные подвижки, есть результаты, они принесут свои плоды. Другая проблема горожан — это общественный транспорт. Над ней работают правительство и мэрия Бишкека. Я полностью осведомлен о предпринимаемых мерах. Даю свои рекомендации, оказываю поддержку, вместе работаем в этом направлении. Планируется постепенный, поэтапный переход на газовые автобусы и электробусы, что позволит решить еще одну проблему города — значительно снизить уровень загрязнения воздуха столицы», — сказал президент.
Отмечается, что ведется работа с донорами, в том числе с Российско-Кыргызским фондом развития. С помощью фонда в 2021 году планируется привезти 300 автобусов.
Улучшение ситуации с общественным транспортом окажет прямое влияние на экологию города, а значит — и на наше здоровье. Поэтому мы придаем этому большое значение.Сооронбай Жээнбеков