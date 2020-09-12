Сооронбай Жээнбеков: Искоренить коррупцию можно только через цифровизацию

«Мы не можем остановить коррупцию, сажая всех в тюрьму или заменив руководителей там, где существует коррумпированная схема. Только через цифровизацию мы можем поставить надежный заслон коррупции», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио».

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По его словам, средства на цифровизацию есть и предоставляются в полном объеме.

«Во время поездок по столице, а также по регионам я предъявляю чиновникам жесткие требования в этом направлении. Теперь, самое главное, соответствующие госорганы и органы местного самоуправления должны выполнить свои задачи. Везде — и в городах, и в селах мы требуем выполнения данной задачи. Есть определенные подвижки, есть результаты, они принесут свои плоды. Другая проблема горожан — это общественный транспорт. Над ней работают правительство и мэрия Бишкека. Я полностью осведомлен о предпринимаемых мерах. Даю свои рекомендации, оказываю поддержку, вместе работаем в этом направлении. Планируется постепенный, поэтапный переход на газовые автобусы и электробусы, что позволит решить еще одну проблему города — значительно снизить уровень загрязнения воздуха столицы», — сказал президент.

По данным мэрии, для замены городских маршруток на современные автобусы потребуется еще около 800-1000 автобусов и троллейбусов.

Отмечается, что ведется работа с донорами, в том числе с Российско-Кыргызским фондом развития. С помощью фонда в 2021 году планируется привезти 300 автобусов.