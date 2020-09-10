Кыргызстан и Казахстан возобновляют авиасообщение

Кыргызстан и Казахстан открывают границы и возобновляют авиасообщение. Об этом сообщает МИД.

Договоренность достигнута во время встречи министров иностранных дел двух стран Чингиза Айдарбекова и Мухтара Тлеуберди.

Напомним, что авиасообщение было приостановлено в марте из-за пандемии коронавируса.

Уточняется, что в целях увеличения пропускного режима на кыргызско-казахской границе функционирование имеющихся контрольно-пропускных пунктов ведется в полноценном объеме.

Особое внимание на встрече глав МИД уделено вопросам международного и регионального сотрудничества, в том числе в рамках ООН и ЕАЭС.