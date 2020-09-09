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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Как разместились партии в избирательном бюллетене

Центризбирком провел сегодня жеребьевку по установлению очередности партий в избирательном бюллетене.

Партиям присвоены следующие порядковые номера:
№ 1 — «Биримдик»;
№ 2 — «Мекенчил»;
№ 3 — «Ыйман Нуру»;
№ 4 — «Мекеним Кыргызстан»;
№ 5 — «Реформа»;
№ 6 — «Ата Мекен»;
№ 7 — «Замандаш»;
№ 8 — «Бутун Кыргызстан»;
№ 9 — «Социал-демократы»;
№ 10 — «Мекен Ынтымагы»;
№ 11 — Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов;
№ 12 — «Ордо»;
№ 13 — «Бир Бол»;
№ 14 — «Республика»;
№ 15 — «Кыргызстан»;
№ 16 — «Чон Казат».

Кроме того, в бюллетене будет пункт «Против всех».

Выборы в парламент пройдут 4 октября. ЦИК зарегистрировал для участия в них 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164639/
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