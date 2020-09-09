Выборы-2020. Как разместились партии в избирательном бюллетене

Центризбирком провел сегодня жеребьевку по установлению очередности партий в избирательном бюллетене.

Партиям присвоены следующие порядковые номера:

№ 1 — «Биримдик»;

№ 2 — «Мекенчил»;

№ 3 — «Ыйман Нуру»;

№ 4 — «Мекеним Кыргызстан»;

№ 5 — «Реформа»;

№ 6 — «Ата Мекен»;

№ 7 — «Замандаш»;

№ 8 — «Бутун Кыргызстан»;

№ 9 — «Социал-демократы»;

№ 10 — «Мекен Ынтымагы»;

№ 11 — Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов;

№ 12 — «Ордо»;

№ 13 — «Бир Бол»;

№ 14 — «Республика»;

№ 15 — «Кыргызстан»;

№ 16 — «Чон Казат».

Кроме того, в бюллетене будет пункт «Против всех».

Выборы в парламент пройдут 4 октября. ЦИК зарегистрировал для участия в них 16 партий.