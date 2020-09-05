«Не продавать свой голос — личное решение каждого из нас. Никто не сможет заставить человека пойти на это», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью «Биринчи радио».

По его словам, ответственность за честные и чистые выборы лежит не только на государственной власти, но и на каждом избирателе.

«Если мы осознаем это сами и потребуем от других граждан, которые находятся рядом, уверен, что голосование пройдет справедливо. Если каждый будет четко исполнять свои обязанности, я, как глава государства, ЦИК, партии и избиратели вместе со своими правами будут помнить и о своих обязанностях — выборы будут честными. Это зависит от каждого из нас», — уверен глава государства.

Следовательно, нам всем нужно быть участниками процесса, а не сторонними наблюдателями или критиками. Сооронбай Жээнбеков

«Выборы — большое испытание и для страны, для всех нас. Нам необходимо достойно пройти это испытание. Поэтому я хотел бы еще раз призвать всех соотечественников быть ответственными. Мы все должны осознать, что это общенациональная задача», — заключил он.