Ко Дню независимости Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков раздал госнаграды

Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики» за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в честь Дня независимости. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Почетные звания получат деятели культуры, учителя, артисты, врачи, юристы, экономисты и работники сельского хозяйства. Также вручат орден «Манас» II и III степеней, медаль «Данк».

Весь список можно скачать по ссылке.