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Власть

Чиновникам больше всех жалуются кыргызстанцы пожилого возраста

За первое полугодие 2020 года в сектор обращений граждан канцелярии аппарата правительства поступило 1 тысяча 426 письменных обращений. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, за аналогичный период 2019-го было 2 тысячи 457 письменных обращений.

Отмечается, что больше всего писем направили жители Бишкека — 641, а меньше всего — Таласской области — 29. Из стран СНГ и дальнего зарубежья поступило 15 заявлений.

Основной контингент заявителей — люди пожилого, пенсионного возраста и других социально уязвимых категорий граждан.

Больше всего поступивших заявлений касались обеспечения правопорядка и безопасности (131). Люди также интересовались земельными и жилищными вопросами (109), строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства — 103. Почти 6 процентов обращений касались вопросов образования и науки (81 заявление), четыре — здравоохранения, три — работы социальных служб, о пенсиях, льготах, пособиях и оказании материальной помощи.

В общественную приемную премьер-министра за полгода обратились 242 гражданина, из них 39 приняты руководством правительства, 203 — сотрудниками структурных подразделений аппарата кабмина.

В пресс-службе добавили, что с 20 марта в целях безопасности порядок приема граждан в общественных приемных премьер-министра, госорганах, госадминистрациях и мэриях городов был временно изменен. Их главам было рекомендовано осуществлять прием граждан через видео-конференц-связь в режиме реального времени, получать обращения в электронном виде через портал www.kattar.kg, а также через горячие линии и телефон доверия. За полгода на сайт поступило 124 электронных обращения, в 2019-м за тот же период их было 329.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162078/
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