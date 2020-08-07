Алтынбек Сулайманов владел добывающей компанией и не указывал ее в декларациях

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов почти до конца 2019 года владел добывающей компанией и не указывал это предприятие в своих налоговых декларациях, затем передал его известному спортсмену Мыктыбеку Мамасалиеву. Об этом пишет Economist.kg.

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Записанный лично на депутата бизнес ограничивался лишь одной фирмой — ОсОО «Промоутерская компания «ДжейЭфСи».

Эта компания была основана в 2012 году. Основной вид деятельности указан как добыча прочих природных минералов и горных пород.

Название компании «ДжейЭфСи» при прочтении на латинице дает аббревиатуру JFC. При запросе в Сети «промоутерская компания JFC» выяснилось, что фирма занималась организацией турниров международного класса по ММА JFC FIGHT NIGHT с 2015 по 2017 год. Именно эта компания в 2015-м организовала бой всемирно известного бойца Джеффа Монсона (Снеговик) и кыргызского бойца Замирбека Сыргабаева.

О деятельности предприятия с таким названием в горнодобывающей отрасли никакой информации нет.

В сентябре 2019 года компания прошла перерегистрацию, и ее единственным владельцем и руководителем в одном лице стал гражданин Мыктыбек Мамасалиев.

В открытом доступе есть только четыре налоговые отчетности депутата (2015-2018 годы). Согласно им, все это время Алтынбек Сулайманов тратил в разы и даже десятки раз больше, чем зарабатывал. Например, в 2016-м его заработок составил всего 838 тысяч сомов, а вот расходы достигли 9,5 миллиона сомов.