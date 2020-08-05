Здоровье населения, уязвимые слои, бизнес. Что еще заботит правительство

Правительство работает над тем, чтобы создать условия для возобновления экономического роста. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции доказала необходимость модернизации и развития системы здравоохранения.

«Вместе с тем мы не должны забывать, что существование каждого государства зависит от его экономики. Чтобы придать ей динамику роста, необходимо активно предпринимать меры по ее поддержке. Учитывая нынешнюю ситуацию, правительство определило пять основных направлений дальнейшей работы на 2020 год: защита здоровья и сохранение жизни населения, поддержка социально уязвимого слоя населения, введение защитных форм в системе образования, обеспечение стабильности в экономике, поддержка бизнеса», — сказал он.

Кубатбек Боронов добавил, что основная часть разработанных предложений — это реализация мероприятий, направленных на поддержку сфер бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии.

«Вместе с этим хочу подчеркнуть, что COVID-19 никуда не исчез. Поэтому, несмотря на то что наблюдается спад роста заболеваемости, мы должны быть готовы к возможному удару второй волны. Сейчас каждый из нас должен быть еще более ответственным. В противном случае позитивные сдвиги в борьбе с вирусом могут привести к росту числа заболевших. Тем самым огромная работа, проделанная аппаратами президента и правительства, медицинскими работниками и волонтерами, будет сведена на нет», — сказал он.