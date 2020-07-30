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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В «Ата-Бейите» прошли поминальные мероприятия в память о жертвах COVID-19

В мемориальном комплексе «Ата-Бейит» прошли поминальные мероприятия в память о кыргызстанцах, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции.

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В траурной церемонии приняли участие президент Сооронбай Жээнбеков, торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, премьер-министр Кубатбек Боронов, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиев и муфтий Духовного управления мусульман Кыргызстана Максат Токтомушев. Они прочли поминальную молитву.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии в стране скончались более 1 тысячи 300 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161159/
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