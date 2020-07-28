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Власть

Самый низкий уровень доверия к министерствам и ведомствам у жителей Бишкека

По итогам первого полугодия 2020-го уровень доверия населения к государственной власти составил 30,5 балла. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Показатель оказался на 2,7 балла больше, чем по итогам 2019 года. Индекс доверия населения оценивался в баллах — от −100 до +100. Чем выше балл, тем больше доверия. Опрос проводили во всех регионах страны среди 3,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Респондентам задавали три вопроса: «Насколько вы доверяете определенному госоргану?», «Как оцениваете уровень коррупции в нем?» и «Как в целом оцениваете его деятельность?»

Больше всего доверяют государству в Баткенской области (43,9 балла), а меньше всего — в Бишкеке (13,9).

Интересно, что по итогам прошлого года лидером индекса была Нарынская область. Доверие к властям региона по-прежнему остается высоким, но во второй половине года показатель снизился на 9,9 балла. В столице властям стали верить чуть больше — на 4,9 балла.

Стоит отметить, что только мэрии Бишкека и Оша набрали 51 балл в индексе. Все остальные ведомства не дотянули даже до половины.

Из органов государственной власти люди больше всего доверяют местным государственным администрациям (49,4 балла), аппарату полномочных представителей правительства в областях (49,3), Министерству чрезвычайных ситуаций (47,8), Госагентству по делам местного самоуправления (47,1), Госагентству по делам молодежи, физкультуры и спорта (44,9) и Госкомитету информационных технологий и связи (44,8).

Меньше всего кыргызстанцы верят Государственной таможенной службе (5,7 балла) и Госслужбе исполнения наказаний (13,5).

Чуть выше уровень доверия людей к Государственной судебно-экспертной службе (17,7 балла), Фонду по управлению госимуществом (19,2), Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (21,2), Госархстрою (21,2) и Государственной налоговой службе (22,4).

Если смотреть уровень доверия к министерствам и ведомствам по регионам, то некоторые службы получили отрицательный рейтинг.

Так, бишкекчане совсем не доверяют Государственной таможенной службе (-19,1 балла), Налоговой службе (-6), Госслужбе исполнения наказаний (-5,3), Госархстрою (-5), Фонду по управлению госимуществом (-2,8), Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (-2,4) и Государственной судебно-экспертной службе (-1,4).

В остальных регионах отрицательных значений уровня доверия к госорганам на зарегистрировали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160881/
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