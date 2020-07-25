В Бишкеке началось строительство новой инфекционной больницы

Президент принял участие в закладке капсулы под строительство дополнительной инфекционной больницы на 100 мест в Бишкеке. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

«В теплую погоду стационары хорошо справляются со своей работой, люди приходят и получают соответствующее лечение. Мы рады, что число пациентов, обращающихся в стационары, начало уменьшаться. Сейчас даются прогнозы о возможной второй волне пандемии. Поэтому мы должны быть готовы к осени и зиме. Работы в этом направлении уже ведутся», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

По информации директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбека Кокочарова, строительство больницы будет вестись из быстровозводимых конструкций на территории Республиканской клинической инфекционной больницы. На объекте начаты подготовительные работы, строительство планируется завершить в кратчайшие сроки. Возведение аналогичной клиники планируется и в Оше.

Президент в беседе с медицинским персоналом больницы отметил положительную роль стационаров в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, но подчеркнул необходимость возведения новых клиник. Он добавил, что из-за неумелого реформирования системы здравоохранения в свое время в регионах было сокращено количество койко-мест, больниц и медицинских учреждений. Поэтому во всех областях сейчас начата работа по реконструкции простоявших старых зданий и больниц в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Сооронбай Жээнбеков заметил, что, помимо этого, с привлечением инвесторов в рамках государственно-частного партнерства будут построены комплексные больницы в Бишкеке, Оше и во всех регионах республики. «Мы построим многопрофильные клиники, где в одном месте наши граждане смогут комплексно получать современные медицинские услуги. Инвесторы, которые проявляют интерес к сотрудничеству по принципу ГЧП, есть», — заключил он.