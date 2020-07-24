12:49
USD 76.50
EUR 88.66
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Безопасный город

На 145 миллионов сомов штрафов от «Безопасного города» купят машины для скорой

Штрафы по проекту «Безопасный город» направят на покупку автомобилей для Станции скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, Кубатбек Боронов поручил Фонду обязательного медицинского страхования срочно подготовить документацию для закупа машин скорой помощи на 145 миллионов сомов, аккумулированных специально для этой цели по проекту «Безопасный город».

Минздрав уже начал соответствующую подготовительную работу.

Приоритетное внимание уделят вопросу добросовестного и эффективного освоения денег, аккумулированных со штрафов при нарушении Правил дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160546/
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
В Центре экстренной медицины Бишкека нагрузка снизилась
Поломка новой машины скорой помощи произошла из-за ошибки водителя
В Минздраве объяснили, почему машины скорой помощи оказались дорогими
О тех, от кого зависит жизнь. Одна ночь с врачами скорой помощи Бишкека
Организациям здравоохранения Кыргызстана передали 13 новых машин скорой помощи
В Бишкеке треть сотрудников скорой помощи болеет пневмонией и коронавирусом
В Кыргызстане работают 178 мобильных бригад
На Иссык-Куле в аварии погибли четыре человека
Служба 103 работает в аврале: количество вызовов в сутки достигло 4 тысяч 900
В скорой аврал: число обращений с пневмонией увеличилось в три раза
Популярные новости
Аскар Алмаз уулу: Президент был в&nbsp;шоке от&nbsp;того, что услышал от&nbsp;волонтеров Аскар Алмаз уулу: Президент был в шоке от того, что услышал от волонтеров
Вторая волна эпидемии COVID-19 будет осенью. Премьер призвал готовиться Вторая волна эпидемии COVID-19 будет осенью. Премьер призвал готовиться
В&nbsp;регионах Кыргызстана эпидемиологическая ситуация обостряется В регионах Кыргызстана эпидемиологическая ситуация обостряется
Учитель по&nbsp;образованию. Евгения Строкова сделала в&nbsp;одном посте 8&nbsp;ошибок Учитель по образованию. Евгения Строкова сделала в одном посте 8 ошибок
Бизнес
30&nbsp;магазинов O!Store дарят вам скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары 30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
Позитивный материал. Moody&rsquo;s дало &laquo;стабильный&raquo; прогноз &laquo;Бакай Банку&raquo; Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
Если Минздрав КР&nbsp;разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат Если Минздрав КР разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат
24 июля, пятница
12:48
Фармацевтические компании передали лекарства больницам на 26,8 миллиона сомов Фармацевтические компании передали лекарства больницам...
12:35
Из Новосибирска в Бишкек доставили гуманитарный груз от кыргызской диаспоры
12:28
Выборы-2020. Избиратель может проголосовать на участке не по месту прописки
12:10
Отписку прислал Минздрав на требование повысить зарплату врачам
11:56
На 145 миллионов сомов штрафов от «Безопасного города» купят машины для скорой