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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Глава кабмина приказал установить в медучреждениях систему подачи кислорода

Премьер-министр Кубатбек Боронов призвал ускорить работу по установке в медицинских учреждениях централизованной системы подачи жидкого кислорода. Он дал поручение на заседании республиканского штаба, уточняет пресс-служба кабмина.

«Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно провести ревизию в региональных больницах и составить соответствующую схему для установки централизованной подачи кислорода. Аналогичная работа должна быть проведена и мэрией города Бишкек. Особое внимание необходимо уделить установке централизованной системы подачи жидкого кислорода в реанимационных блоках медицинских учреждений», — сказал чиновник.

В целях повсеместного снабжения медицинских учреждений непрерывным поступлением кислорода поручено рассмотреть возможность расширения объема производства ОсОО «Майлуу-Сууйский ламповый завод».

«При перевозке произведенного жидкого кислорода с завода вопросу безопасности должно уделяться особое внимание. Условия доставки жидкого кислорода на места быть решены комплексно», — добавил Кубатбек Боронов.

Поручено также усилить работу по установке альтернативных источников электроэнергии — генераторов в реанимационных блоках медицинских учреждений.

Министерству здравоохранения приказано взять на особый контроль вопрос обеспечения медицинского персонала высококачественными средствами индивидуальной защиты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159967/
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