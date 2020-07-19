Глава кабмина приказал установить в медучреждениях систему подачи кислорода

Премьер-министр Кубатбек Боронов призвал ускорить работу по установке в медицинских учреждениях централизованной системы подачи жидкого кислорода. Он дал поручение на заседании республиканского штаба, уточняет пресс-служба кабмина.



«Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно провести ревизию в региональных больницах и составить соответствующую схему для установки централизованной подачи кислорода. Аналогичная работа должна быть проведена и мэрией города Бишкек. Особое внимание необходимо уделить установке централизованной системы подачи жидкого кислорода в реанимационных блоках медицинских учреждений», — сказал чиновник.



В целях повсеместного снабжения медицинских учреждений непрерывным поступлением кислорода поручено рассмотреть возможность расширения объема производства ОсОО «Майлуу-Сууйский ламповый завод».



«При перевозке произведенного жидкого кислорода с завода вопросу безопасности должно уделяться особое внимание. Условия доставки жидкого кислорода на места быть решены комплексно», — добавил Кубатбек Боронов.



Поручено также усилить работу по установке альтернативных источников электроэнергии — генераторов в реанимационных блоках медицинских учреждений.



Министерству здравоохранения приказано взять на особый контроль вопрос обеспечения медицинского персонала высококачественными средствами индивидуальной защиты.